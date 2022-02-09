去除台阶方便乘客上下车 360个巴士站展开改善工程

（早报讯）本地360个巴士站正陆续进行改善工程，以更加方便年长者使用，让巴士站更安全。

交通部高级政务部长徐芳达今早（2月9日）在面簿贴文透露，陆路交通管理局自去年开始陆续改善全国360个巴士站，其中117个去除巴士站台阶的工程，预计将在明年底竣工；其他工程则预计在2025年中完成。

他指出，陆交局在巴士站基础建设提升计划下，确认了其中360个可改善设施的巴士站，工程包括移除台阶、调整路缘高度以方便无障碍通行，以及改善照明设施。

“陆交局也尽可能为年长和坐轮椅的通勤者，增加更多座位和空间。”

他说，在360个巴士站中，陆交局优先改善117个设有台阶的巴士站，让乘客上下车更方便。

与此同时，当局也会增设无障碍临时巴士站，方便巴士乘客。到目前为止，全岛共有88个无障碍临时巴士站，剩余29个临时巴士站将在今年4月底前建成。

其中包括荷兰通道46座组屋外的巴士站，配合提升工程，当局于1月30日另设了无障碍临时巴士站，该车站的提升工程预计在今年5月完成。