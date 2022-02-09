监狱署暴力事故保持低位 两年重犯率写30年来新低

（早报讯）新加坡监狱署帮助1463名前私会党成员在狱中举行“金盆洗手”仪式退出私会党，并从2015起为囚犯提供修复人际关系课程。在人性化管理下让监狱暴力事故发生频率连续三年持平，也让两年重犯率降至20%，写30年来新低。

新加坡监狱署今天（2月9日）发布2021年全年数据，其中暴力事故发生频率保持低位，与前两年持平，每1万名囚犯中发生约46起暴力事故。

新加坡监狱署通讯及礼宾处处长拉菲达告诉zaobao.sg，囚犯们性格各异，有些容易受到负面、愤怒的情绪影响，进而发生打架或暴力事故。为此，监狱署采取一系列措施预防及降低暴力事故。自2009年推出的“退出私会党计划”，至今已有1463名前私会党成员在监狱中举办的“金盆洗手”仪式中宣誓退出私会党，监狱署也为他们提供后续的帮助。而从2015起，监狱署也提供修复人际关系课程，帮助囚犯了解如何通过沟通来修复与家人的关系，懂得如何与狱警及其他囚犯相处。

针对不受管控或持有武器的危险闹事囚犯，将出动监狱特遣部队，在确保囚犯安全的情况下，利用胡椒球弹枪、伸缩警棍等控制局势后，再用新发明的电动移动束缚器（motorised mobile restraint device）将情绪不稳的囚犯固定后安全押送。

2021年的全年数据显示，截至12月31日，共3402名罪犯参与社区改造。另外，2019年至2010年的两年内重犯率降至20%，是30年来最低。

拉菲达表示，重犯率低除了社区改造奏效外，也包括释囚得到更生计划执行员和就业教练的支持，帮助释囚重新融入社会，同时也为他们提供帮助，加强与家人及社会的联系。