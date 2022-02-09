本地股市周三早盘涨0.14％

（早报讯）本地股市周三（2月9日）早盘延续过去四天的涨势，海峡时报指数上涨4.65点或0.14％，报3406.39点。

星展集团（DBS）受到追捧，早盘上升0.68％至36.83元。华侨银行（OCBC）也上升0.23％，报13.16元。

领涨的海指成分股还包括腾飞瑞资（Ascendas REIT）和牛奶国际（Dairy Farm），分别起2.5％和1.05％，报2.87元和2.90美元（3.90新元）。

海指早盘最高升至3416.94点，全场成交量7亿2358万股，成交额6亿1185万元，上升股237只，下跌股176只。

海指近日的良好表现，相信与市场对美国联邦储备局加息的担忧获得缓解有关。

DailyFX策略师杨燕指出，联储局在3月份加息50个基点的预测概率减少，从两天前的33％下跌至目前的28％，显示市场不认为联储局会在数月内加息50个基点，这对风险资产提供支撑。

此外，美国10年国债收益率攀升到1.965％，创2019年11月来的新高，也有助于提振市场情绪。

“投资者会密切留意美国周四公布的通货膨胀数据，寻找价格上升幅度的迹象，以及对联储局加息计划的影响。市场预测1月的消费价格指数上涨7.3％，达到40年来新高。美国通胀情况越严重，联储局面对把通胀重新纳入长期目标范围的压力就越大。”

在个股消息方面，宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）2021财年下半年每单位派息（DPS）同比上升1.5％至2.63美分（3.53新分），全年则下滑5.5％至5.33美分。

信托在开市前公截至去年底的业绩，下半年可派发收入上升4％至4261万美元，下半年净房地产收入5348万美元。营收达到9430万美元，同比下滑1.4％。在全年表现方面，可派发收入下跌3.8％至8560万美元，净房地产收入跌5.4％至1亿零955万美元。

在凯利板挂牌的Meta Health Limited旗下的5Digital同医疗科技公司合作，打造虚拟“医疗城市”，供获认证的医护人员租用以提供诊疗服务或举办医疗教育活动。公司计划在新加坡推出“医疗城市”，并在之后在印度尼西亚推出。

亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust，简称ALOG）周二发表文告指出，ESR-REIT调高收购价格是根据合并计划的商业吸引力、ALOG房地产组合的素质以及对合并计划对双方有利的坚定信心。

ALOG也强调，这是一项合并计划，并非完全脱售潜在资产，因此双方的估值必须从双方单位持有者的角度来衡量。