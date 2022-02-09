吞公司6万元还赌债 女助理监13个月

59岁女行政助理欠下赌债，频频被阿窿骚扰，结果萌生私吞公款的念头，一年内失信公司近6万元，被判坐牢13个月。

林妙玲（译音）昨日（2月8日）承认一项失信罪，另一项欺骗罪则交由法官下判时一并考量。

2016年7月11日到2017年7月31日之间，被告受雇于一家产业管理有限公司，被派到位于杨厝港路的Castle Green公寓当行政助理。

被告的职责包括向居民收管理费，合计后再交给经理。

调查揭露，2017年1月，被告因欠下赌债，遭阿窿上门骚扰，因此萌生私吞公款的念头。

每当被告向居民收下管理费时，她必须写下收据，将正本交给居民，副本交给公司。但为了能私吞收到的管理费，被告在正本和副本间用硬纸片隔开，事后再随意写下另一数额在副本上。

此外，当居民交上的支票没有填上收款方资料时，被告则会填上自己的资料。当居民要转账的账号资料时，被告则会给予自己的账号资料。

被告在2016年8月12日至2017年7月31日之间，共失信公司5万9051元。

由于公司没有系统追踪已收下的管理费，所以直到2017年8月3日，当公司接到居民投诉时，才发现被告失信的行为。

被告的主管当天发短信质问被告，同天报警。被告也于同天晚上到警局自首。

被告的代表律师则指被告在被控前已开始以分期付款的方式偿还所私吞的款项，共还了逾4万元，恳求法官轻判。