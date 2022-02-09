卖菜翁树林安家30载 妻女读报道后震惊落泪

卖菜翁选择在树林安家30多年，对远在印尼的妻女从来是报喜不报忧，妻女近日通过当地报章才得知近况，震惊落泪。

《新明日报》连日报道，在蔡厝港德惠巷第9座组屋对面的路边无照售卖蔬菜的胡链成（79岁）遭取缔，之后也揭露他原来长年在蔡厝港一带的树林中生活。

他早前已搬入侄媳家暂住，也成功申请到了蔡厝港一带的租赁组屋。他的妻女则住在印尼峇淡岛，因疫情关系，双方已许久未能团聚。

不过，对于选择在树林内安家一事，他一直未告知妻女，17岁女儿胡成莉（译音）昨晚（2月8日）辗转与《新明日报》取得联系时表示，日前无意间读到当地转载《新明日报》的新闻时，认出父亲的样子，才得知父亲一直住在树林。

她立刻将此事告知同样被蒙在鼓里的母亲塔兹（50岁，主妇），两人当下感到十分难过，相对泪下。

“父亲之前约每两周就会回家一次，与家人团聚，自疫情暴发后，已有两年时间没法来印尼看我们了。”

她表示，在看到报道前，只知道父亲在新加坡从事务农并有屋子住，双方每天都会通过电话联系，但她没来过新加坡，父亲也无多谈在新加坡的情况。

“我打电话问他为何隐瞒时，父亲只是淡淡地说这没什么，一切安好。”

盼来新探望父

胡成莉表示，父亲每月都寄支撑家庭的生活费与姐弟的教育费。

“我们家人一向生活简单，所以不希望父亲在新加坡的生活过得太辛苦。”

她说，他们一家三口都很思念及心疼父亲，希望可以前来新探望他。

胡成莉透露，她是独生女，不过母亲收养了舅舅的其中一个儿子，目前一家三口住在一起，

“弟弟今年7岁，父母亲都疼爱我们俩，视弟弟为己出。”

据她所知，父母在峇淡岛相识，母亲曾在新加坡当过女佣。