黄循财：将推出全面措施 助中低收入家庭应付消费税上调

（早报讯）政府将推出一套全面的措施，协助舒缓消费税上调对中低收入家庭和退休者的影响，包括永久性地加强消费税补助券计划，以更好地帮助低收入家庭。

财政部长黄循财今天（2月9日）在面簿发贴文与视频，再次回应民众对生活费上涨的担忧。

他指出，新加坡目前处在一个关键的转捩点，在应对冠病疫情的同时，也努力地为未来建设一个更美好的家园。政府因此必须投入更多资源在人民与社会基础设施上。消费税上调将为国家创造收益来支持日益增加的医疗需求，更完善地照顾年长者。

“我知道许多人关注生活费上涨，因此政府将有一套全面的措施来舒缓消费税上调对中低收入家庭和退休人士的影响。

以一对育有两名孩子，每月收入5000元的夫妻为例，他们在‘定心与援助配套’（Assurance Package）下将获得约6500元的补贴，这相当于每年须多付的消费税的十倍。除了这些过渡性援助措施，我们也会永久性地提升消费税补助券计划，以更好地帮助低收入家庭。”

黄循财将于下周五（18日）在国会发表2022年财政预算案声明时分享更多细节。