新加坡沦陷80周年纪念 皮卡迪利路179号首开放

（早报讯）在实里达机场附近一片空旷的草地上，竖立着一座外观古色古香、充满殖民地色彩的建筑物。但如果不是有专人讲解，根本不会晓得该建筑物曾用作为英国皇家空军的办公室。

这个遗迹从未对外开放，此次是配合“战斗新加坡”（Battle for Singapore）活动，首次让公众参观。

今年是新加坡沦陷80周年纪念，国家文物局和博物馆圆桌成员，包括樟宜礼拜堂和博物馆和鸦片山战役纪念馆等，以及多个历史学家合作，从2月12日至3月6日推出70场导览、线上分享会和活动等，助国人重温新加坡的战争历史与故事。

有浓厚年代感的皮卡迪利路179号，曾是皇家空军实里达的前驻地总部。（陈斌勤摄）

今年的一大亮点是位于实里达的皮卡迪利路179号导览。

这栋外观漆上淡白色，有浓厚年代感的皮卡迪利路179号，曾是皇家空军实里达（Royal Air Force Seletar）的前驻地总部。第二次世界大战期间，由于驻扎在此的空军保卫马来亚和新加坡，皮卡迪利路179号一度成为日本空袭空军基地的目标。在日本占领期间，这栋建筑物曾被日本帝国海军航空队征用。

在时长一个半小时的导览中，参与者将有机会了解皮卡迪利路179号，以及皇家空军实里达鲜为人知的故事，包括新加坡战前的航空历史，以及英国皇家空军在二战时的角色等。

除了导览活动，公众也能在下来几周，参加一些线上分享会，包括聆听国大日本研究系讲师克莱伊顿博士（Clay Eaton）讲述日本军政府当年如何试图将新加坡转变为日本在东南亚统治的神经中枢，这当中离不开日本占领中国时的因素等。

受冠病疫情和安全管理措施的限制，“战斗新加坡”的导览活动每场只限15人参加。有兴趣参加“战斗新加坡”活动的公众可从明早10时起，上网www.museums.com.sg查询和报名，先到先得。