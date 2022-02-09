唐振辉：降温措施旨在稳定房地产市场

（早报讯）政府去年12月推出房地产市场降温措施，是因为楼市有明显的上升势头，房价领先于市场基本面，住房可负担性的风险越来越大。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天（2月9日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）新春活动上致词时，强调火热楼市存在着巨大潜在风险，特别是在当前冠病疫情继续给市场带来许多不确定性。

他说：“我们从住房需求和供应两方面着手推出措施，旨在稳定房地产市场，确保住房的可负担性。这些措施推出的时间点和影响范围，是对市场进行几个季度密切观察，仔细衡量后的结果。”

从2020年第一季至去年12月，本地私宅价格上涨约9%。此外，组屋转售单位价格在经历了六年下跌后，也大幅上涨，涨幅约15%。

唐振辉说：“虽然房价收入比仍然低于历史平均水平，但有明显上升势头。即便面对疫情，在低利率环境下，私宅和组屋转售市场交易量也一直很高。有鉴于此，政府决定出手稳定市场。”

他表示，政府将继续密切留意本地楼市，以促进房地产市场可持续发展。

政府是在去年12月15日深夜宣布新一轮降温措施，将购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高5至15个百分点。此外，它也收紧总偿债比率（TDSR）顶限和调低建屋发展局组屋房贷的贷款与估值比率（Loan-to-Valuation，简称LTV）。

另外，政府宣布将提供更多私宅和预购组屋，包括下来两年将组屋供应增加35％至每年2万3000个单位，双管齐下从供应和需求着手维持房价和市场稳定。