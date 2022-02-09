凯源中心竣工 本地最高空中观景台将开放参观

（早报讯）综合发展项目凯源中心已在去年底获得临时入伙证(TOP)，其中93%楼面已获得租赁承诺。

这标志该项目竣工，是莱佛士坊中央商业区去年唯一竣工的甲级办公楼。

这个位于马吉街的项目，共有51层楼，高280米，办公和零售空间面积约67万3000平方英尺。

此外，凯源中心拥有本地最高的空中观景台和城市农场，以及一个35米高的绿化空间“绿色绿洲”（Green Oasis），将开放给公众参观。

凯源中心是凯德地产公司（CapitaLand Development）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）与三菱地所株式会社（Mitsubishi Estate）联合持有。

凯德综合商业信托管理公司今天发布文告说，凯源中心租户来自银行、金融服务、房地产、物业服务、能源、商品、商业咨询、法律和酒店等行业的市场领先跨国公司。这些公司包括摩根大通（J.P. Morgan,）、三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking）、仲量联行（JLL）、盛宝金融（Saxo Markets）和温德姆酒店及度假村（Wyndham Hotels & Resorts）。租户自去年第四季已开始搬入。