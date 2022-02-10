（早报讯）市场情绪改善促使新加坡股市昨日再接再厉成功取得六天连涨，反映蓝筹股走势的海峡时报指数上扬0.54％或18.30点，闭市报3420.04点。

美国三大股指全面收高，纳斯达克指数的涨幅最显著，达2.08％。标普500指数和道琼斯工商指数分别上扬1.45％和0.86％。

以下是今天（2月10日）值得关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）昨天启动对报业控股仲裁程序后，今早发文告披露，集团旗下的Keppel Pegasus收到报业控股的信函，指证券业理事会（Securities Industry Council）不反对新加坡报业控股（SPH）终止它与吉宝在8月2日签署的的执行协议。

吉宝表示，证券业理事会的裁决不会影响Keppel Pegasus行驶执行协议的权利。它将展开仲裁程序，向报业控股寻求各种补偿，包括具体履行它的义务。

2.吉宝企业昨日闭市后透露，集团旗下吉宝岸外与海事公司（Keppel O&M）取得多个合同总计2亿5000万元，将为客户改装一艘浮式液化气储存库（FSRU）、整合一艘浮式生产储油船（FPSO）以及把两艘耙吸挖泥船（Trailing Suction Hopper Dredger, TSHD）接长加大。

3.BBR控股（BBR Holdings）昨日闭市后宣布，陆交局已颁发地铁跨岛线巴西立东站的设计和建造合同给独资子公司Singapore Engineering & Construction私人有限公司与中国水利水电建设集团（Sinohydro）新加坡分公司的合资企业，合同价值3亿6300万元。

4.BRC亚洲（BRC Asia）截至去年底第一季净利同比增加38.8％至1330万元，营收劲扬67.5％至3亿7500万元。集团在去年底累计13亿元订单。

5.和记港口信托（HPH Trust）去年下半年每单位派息港元8分（约新元1.37分，下同），同比增加3.9％。这使信托去年全年每单位派息增至14.5分，它前年派息12分。

6.星狮地产（Frasers Property）昨晚发布2022财年第一季业务报告。除了北亚市场，亚太区和欧洲酒店资产组合第一季的客房平均收入（RevPAR）皆增加，分别取得9.1％和240％。