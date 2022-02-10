证券业理事会不反对报业控股终止与吉宝的收购协议

（早报讯）证券业理事会不反对新加坡报业控股（SPH）终止它与吉宝企业（Keppel Corp）的收购协议。

吉宝企业昨天（2月9日）启动对报业控股仲裁程序后，今早发文告披露，集团旗下的Keppel Pegasus收到报业控股的信函，指证券业理事会（Securities Industry Council）不反对报业控股终止它与吉宝在8月2日签署的的执行协议。

吉宝表示，证券业理事会的裁决不会影响Keppel Pegasus行驶执行协议的权利。它将展开仲裁程序，向报业控股寻求各种补偿，包括具体履行它的义务。

吉宝昨天宣布就报业控股试图终止两家公司之间的执行协议，向新加坡国际仲裁中心（SIAC）提交仲裁通知书，启动对报业控股的仲裁程序。

另一方面，与吉宝企业同时竞购报业控股的Cuscaden Peak财团发言人、旅店置业（Hotel Properties）集团执行董事林先禄今早发表文告说：“任何试图拖延Cuscaden协议程序的举动，违背报业控股股东的利益，剥夺他们投票支持财团协议、及时获取投资价值的机会。”

他说，财团和报业控股股东的利益一致，将继续与报业控股紧密合作确保尽早发出献议给报业控股股东。

吉宝昨晚披露，Keppel Pegasus于上月24日收到报业控股信函，书面通知它打算就终止双方的执行协议一事，向证券业理事会提出征询。