黄永宏与中国防长魏凤和互送贺卡

（早报讯）农历新年互送祝福贺卡是许多人都会做的事，新中国防部长也不例外。

国防部长黄永宏医生昨天（2月9日）在面簿发文说，国防部长在佳节期间互相问候，包括最近的农历新年，他就收到了中国国务委员兼国防部长魏凤和送来的贺卡。

黄永宏说：“我认为，我的好朋友、国务委员兼国防部长魏凤和的这张巨大和华丽的贺卡很难有人比得上，看看吧。我给他发的贺卡要简单得多了，但就像魏上将写的那样，送上了我衷心祝福和热情问候。”

黄永宏也在贴文中附上魏凤和送来的贺卡图片，当中写道：“尊敬的黄永宏部长阁下，借此新年来临之际，谨向您致以节日的祝贺和衷心的问候！新年快乐，万事如意，同舟共济，开创未来。”

据黄永宏发布的图片显示，上述贺卡的落款日期为去年12月31日，贺卡内的图案有万里长城。

Defence Ministers exchange greetings to each other for festive occasions, including the recent Lunar New Year. But I... Posted by Ng Eng Hen on Wednesday, February 9, 2022

黄永宏约一周前感染冠病，期间出现发烧、喉咙痛等轻微症状，是我国首位确诊的内阁部长。