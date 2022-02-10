亚洲股市涨跌不一 海指截至中午横摆

（早报讯）美国今晚将公布通胀数据，投资者处于观望模式，亚洲股市今早（2月10日）涨跌不一。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数报3420.22点，微起0.18点或0.01％。

整体股市交易量7亿7450万股，交易总值7亿8147万元。全场有193只上升股，下跌股有188只。

区域股市涨跌不一，日本、台湾和韩国股市分别上涨0.26％、0.49％和0.12％，香港、上海和深圳股市则下跌0.48％、0.10％和0.69％。

DailyFX策略师杨燕接受《联合早报》访问时指出，美国今晚将公布的通胀数据是股市未来走势的关键，因此亚太区市场普遍在观望。如果美国1月通胀远高于预期的7.3％，市场对联储局加息的预期可能会进一步升高，打压股市的情绪。

她说，投资者也担心政府将在发布2022年财政预算案时宣布上调消费税，这也是对股市不利的因素。

个股消息方面，证券业理事会不反对新加坡报业控股（SPH）终止它与吉宝企业（Keppel Corp）的收购协议。

吉宝企业昨天（2月9日）启动对报业控股仲裁程序后，今早发文告披露，集团旗下的Keppel Pegasus收到报业控股的信函，指证券业理事会（Securities Industry Council）不反对报业控股终止它与吉宝在8月2日签署的的执行协议。