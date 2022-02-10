肃毒局起获逾1800万元毒品 同比大增近五成

（早报讯）尽管被捕的嗜毒者有所减少，但中央肃毒局去年起获黑市价超过1800万元的毒品，同比大增近五成，其中大麻和海落英更分别激增144％和31％。此外，未满30岁的年轻嗜毒者仍占被捕新嗜毒者中的六成，当局将与各方合作向青少年宣导反毒信息。

中央肃毒局今天（2月10日）公布的2021年全年数据显示，当局去年逮捕了2724名嗜毒者，比前年的3056人减少了11％，其中初犯者占34％，比前年的1151人减少了19％至937人。被捕的重犯者则从前年的1905人，小幅减少6％至1787人。肃毒局指出，被逮捕的嗜毒者减少相信是因为冠病疫情管控措施限制了社交活动。

尽管如此，当局去年起获的毒品呈上升趋势，其中大麻为105.18公斤，较前年的43.10公斤激增了144%；海洛英则重达95.45公斤，较前年的68.25公斤增加了31%。俗称“冰毒”的甲基安非他命，从前年的46.81公斤小幅增加3％至48.11公斤。

被起获的毒品黑市价估计高达1816万元，比前年的1160万元大增五成。数据显示，冰毒、海洛英和大麻在去年是本地三大最常被滥用的毒品，被逮捕的新嗜毒者中高达92%至少涉及一种上述毒品。被捕的新嗜毒者中最常滥用冰毒、大麻和摇头丸，有90%至少涉及一种上述毒品。

未满30岁嗜毒者 仍占被捕新嗜毒者中的六成

当局在文告中指出，未满30岁的年轻嗜毒者仍占被捕新嗜毒者中的60％，连续六年维持在六成，引人关注。

另外，虽然只有2%被捕的新嗜毒者滥用俗称“合法兴奋药物”的新化合致幻药（NPS），但仍受到肃毒局的重视。新化合致幻药是一种合成毒品，只需更改化学结构，就能制作出新的未受管制的毒品。

中央肃毒局局长黄思松指出，去年五月的滥用毒品法令第一附件修改中，纳入了13种新化合致幻药，让当局能加强执法的力度，更有效地打击这一类毒品。

肃毒局去年也联合警察部队和移民与关卡局，在全岛展开七个肃毒行动，以及在关卡展开101个肃毒行动，双管齐下打击本地和走私毒品的违法行为。肃毒局在去年的肃毒行动中，一共捣毁了25个贩毒团伙。

除了执法行动，当局也与各合作伙伴、义工、反毒大使和社区组织合作，通过漫画、艺术展、手机游戏和社交媒体运动等活动，向青少年和公众宣导反毒信息。