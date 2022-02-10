转型也难撑 50家夜店倒闭

疫情下夜店与家庭式KTV正常开业仍遥遥无期，新加坡娱乐联盟主席吴家宝表示有50家转型为餐饮服务的业者，撑不住已关门。

《新明日报》昨天（2月9日）报道，疫情一再冲击，家庭式KTV Teo Heng位于星悦汇的分行将关闭，原来14家分行将关剩3家，老板张仰兴无奈表示转型也入不敷出，两年亏1000多万元。

自疫情在本地暴发，不少夜店与家庭式KTV无法正常营业，纷申请转型维持店面运作。去年暴发KTV夜店感染群后，政府一度勒令从去年7月16日起，所有暂时转型为餐饮服务的夜店必须暂停关闭两周。即便期限已过，暂时转型的夜间场所重启面对严格规定。这些场所需要配合检视后，才能重新获批准，恢复转型后的业务。

新加坡娱乐联盟主席吴家宝受访时说，起初有超过400家夜间场所转型成餐饮场所，约在去年6月已下降至200多家。

“大部分业者都因为疫情影响而撑不下去，暂时或永久结束营业。而在这200多家内，有约50家撑不到当局检视就已关门。现在通过检视，能恢复营业约100家。”

吴家宝表示，因为疫情他原本经营的家庭式KTV已在去年结束营业，将店面归还给业主。

“现在我手上仍在经营一家酒吧，但由于限制很多，生意也非常不乐观。我在去年等了约四个月，当局才完成酒吧的检视让我在11月8日恢复营业。而在检视完了后也并非立刻批准，还要等多一两周，过程冗长。”

吴家宝无奈表示：“即使我们配合检视，也把一些当局要求的东西移除，有时未必能恢复营业。”

新加坡娱乐联盟的秘书长、也是Major 99家庭卡拉OK娱乐中心负责人钟尚鸿也说，各个业者都希望能重新恢复转型后的营业，但因为条例与要求严格，有些至今还无法恢复营业。

蒙受六位数亏损

钟尚鸿透露，他在去年12月要求让店面进行检视，前天（8日）才有相关人员前来检视，安排过程需要一段时间。

他也说，疫情至今蒙受至少六位数的亏损。

“不少夜间场所没有选择，关闭与否取决于业主。有些业者是可以继续付租金的，但业主不愿意这么做。”