陈振声：高等学府须为每年再培训50万职场人士做好准备

（早报讯）我国高等教育学府不仅要培养年轻学子以应付职场需求，也须加强持续教育，每年为50万名成年职场人士提供再培训与技能提升服务。

随着科技更迭速度加快，对我国劳动队伍的技能需要也在不断更新。教育部长陈振声认为，一个人花近20年时间学习并终身从事同一份工作的时代已经过去，如今人们更可能每四到五年就更换新的工作并加强技能，“这意味着我们每年要提升约300万本地劳动力的20％至25％”。

他今早（2月10日）在新加坡管理大学举行的海峡时报教育论坛上表示，这意味着高等学府的职能也要改变，包括加强终身持续教育、加深与业界、世界和社区合作，以及更有自信展现自我和开拓符合自身特色的发展道路。

“对于我们的教育体系来说，成功的定义不能仅仅是我们每年在为就业市场培养三万到四万名学生上做得有多好。这个还应加上每年对大约50万成人学习者进行再培训和升级。”

“因此，与其关注每届学生人数减少所带来的挑战，我们应积极抓住越来越多需要再培训和提升技能的职场人士所带来的机会。”

在这场聚焦我国大学教育应如何适应全球经济与社会发展的论坛上，陈振声提出，通往既定成功的道路已经变得模糊，每届学生中升上大学、理工学院或工艺教育学院的比率已经不那么重要；个人在生命的不同阶段为自我需要接受培训、重组技能的“终身参与率”更符合我国想要实现的目标。

“我们的学习阶段和工作阶段之间没有，也不应有一个清晰、尖锐的划分。”

包括大学在内的教育机构不能仅停留在“知识传播者”层面，而是加强与业界的合作，让教职员跟上最新业界进展，也邀请更多行业专家担任兼职教师与导师，使整个教师队伍多元化。

陈振声认为，随着大学要在受雇前培训与持续教育与培训中取得协调与平衡，多元化的师资队伍能更好地满足不同学习者的需要，为他们量身打造教学法，尤其是须兼顾工作和家庭的成年学习者。

例如，课堂不局限在校园，可在职场展开；教师与拥有一定经验的成年学习者可相互学习，且合力把掌握的知识转化成新的解决方案，来应对未来的挑战。

此外，企业须改变思维，和大学合作，直接参与到培养毕业生的技能中，确保学生掌握的技能符合业界需要。

陈振声展望，本地六所自治大学可更好地利用彼此的优势加强合作，如教学、研究和业界合作方面，也让学生可在不同大学之间选修不同课程，甚至是跨校间的师资合作，为社区、业界和世界开发新的解决方案。

他在与教育界嘉宾的讨论环节中提到，这些个人、学界和业界的共同创造过程可缩短知识从前沿研究到市场应用的周期，形成我国的竞争优势。

“如果我们能够同时转变个人、教育界和业界之间的思维方式，我认为我们能够实现作为一个国家持续学习以保持竞争力的新愿景。”