维权投资者Quarz：丰树商业信托与丰树北亚商业信托合并收购价过低

（早报讯）维权投资者Quarz认为，丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）收购丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）的价格过低。

Quarz周四（2月10日）表示，已经向丰树北亚商业信托的管理层和董事会发出公开信。

Quarz表示获得了许多丰树北亚商业信托的单位持有人的询问，信中说：“合并的价格1.08元至1.1元，相对于信托每单位净资产值1.23元而言，是机会主义的，有损丰树北亚商业信托单位持有人的价值。”

根据去年底的合并文告，每持一个丰树北亚商业信托单位，可选择得到0.5963个新的丰树商业信托单位，或者选择得到0.5009个单位加0.1912元现金，相当于1.1949元。

这个收购价比信托去年10月的每单位净资产值1.23元低12%，比去年3月的每单位净资产值1.27元低14%，比2020年3月的1.41元低23%。

Quarz在信中指出，合理的价格应该高于1.23元，即一个丰树北亚商业信托的单位，要获得超过0.68个丰树商业信托单位（以1.82元发售价而言）。

Quarz邀请丰树北亚商业信托单位持有人上网获得更多信息。