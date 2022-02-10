国会特权委员会建议：辣玉莎罚款3万5000元 毕丹星和费沙交给总检察署

（早报讯）盛港集选区前议员辣玉莎在国会上一再说谎，国会特权委员会建议罚款3万5000元，至于涉嫌包庇她的工人党秘书长毕丹星和党副主席费沙，则因为在接受问话时不合作，把两人交由总检察署调查。

至于工人党主席林瑞莲，委员会认为应该在总检察署完成对毕丹星和费沙的刑事调查后，才决定如何处理。

国会特权委员会去年12月针对撒谎门展开听证会，最终报告今天（2月10日）公布。国会下周复会，预计到时将针对委员会提呈的建议进行辩论，然后做出定夺。

报告建议，辣玉莎8月3日说谎罚款2万5000元，10月4日那次另罚款1万元。把毕丹星交给总检察署，是为了调查他在接受盘问时的行为是否抵触法令。费沙则是因为不愿意回答委员会的一些问题。

辣玉莎去年8月3日和10月4日三度在国会上说谎，捏造她陪同性侵受害者报案的经历，对警方做出不实指控。她11月1日才向国会承认说谎，事件之后交由国会特权委员会处理。

听证会上揭露，辣玉莎早在8月8日就把实情告诉毕丹星、费沙和林瑞莲，但是党领导直到10月12日才首次明确提出要辣玉莎对外澄清事实。辣玉莎称，在这之前，毕丹星要她“把事情带进坟墓”。

毕丹星否认曾那么说，他当时解释为什么不尽快澄清，是为了要给辣玉莎时间告诉父母她曾遭性侵，之后才公开澄清。

辣玉莎已在去年11月30日退党。