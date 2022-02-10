陈振声：追求卓越技能与技术 也须确保符合时宜

（早报讯）多年前，人们都以胶卷相机拍照，不少公司专注于提升胶片技术和相机功能，后来这些旧科技被数码相机技术取代，而数码相机盛行一时，如今又被智能手机更新的拍照技术给颠覆。

教育部长陈振声以拍照技术的演变为例子，指出无论是个人、机构或企业，如果只是一味地精进某项技术，以求达到完美境界，而不考虑该技术是否符合时宜，最终还是得面对被淘汰的命运。

陈振声今天（2月10日）在《海峡时报》举办的教育论坛上，回复一名与会者有关如何引导学生追求卓越之际，切勿陷入追求完美的陷阱的提问时，发表上述看法。

陈振声掌管教育部之前，曾是贸工部长。他指出，有不少企业遭颠覆性科技取代，并非它们不够努力，而恰恰是因为它们很努力地要自我提升，但忽略了努力的方向是否和时代需求契合。

“无论是个人、机构或企业，我们越是成功，我们就越会面对一味追求完美的风险。我们希望在自己擅长的领域做得更好，这不完全是错的。但问题是，我们不断精进的技术，会不会是一项不合时宜的技术？”

陈振声强调，追求技卓越的同时，也必须不断挑战自我，检讨自己所追求的技能，能否与世界保持“相关性”（relevance）。如果发现自己的技能未必符合市场所需，则必须快速做出转变。