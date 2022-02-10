本地低收入女性 将可免费接种HPV疫苗

（早报讯）年龄介于18岁至26岁但还未接种人类乳头瘤病毒疫苗，以及26岁前接种第一剂但还未完成三剂疫苗程序的27岁至45岁低收入新加坡籍女性，即日起可到指定的全科诊所预约免费施打人类乳头瘤病毒疫苗。

子宫颈癌是最可预防的癌症之一，但却是本地女性最常见的十大癌症之一，也是15岁至44岁女性的第四大死因。

99％的子宫颈癌与人类乳头瘤病毒（HPV）阴道感染有关，而接种Cervarix疫苗可预防HPV16型与18型病毒，七成的子宫颈癌是由这两类型病毒所引发。

新加坡防癌协会与淡马锡基金会今天（2月10日）携手推出HPV疫苗接种计划，让持有社保援助计划橙或蓝卡的本地低收入女性免费接种三剂Cervarix疫苗。

计划主要针对还未接种的18岁至26岁女性，以及26岁前只打了一剂疫苗的27岁至45岁女性，同时提升公众对子宫颈癌和接种HPV疫苗的了解。

淡马锡基金会承诺为接种计划资助高达200万元，计划截至10月30日，预计可惠及超过2万名女性。符合条件的女性可在新加坡防癌协会官网上查询参与计划的全科诊所，以预约免费接种HPV疫苗。

卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞受邀为推出仪式致辞时说，新接种计划让低收入女性负担得起HPV疫苗费用，长远之计可提升这组群体的疫苗接种率。

“通过这类可教育个人，并助她们获得可能挽救性命的疫苗，我们希望能更好地助女性掌控自己的健康。”