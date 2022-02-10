车流开始回升 一些路段ERP调高一元

（早报讯）部分快速公路的车流量增加，造成一些路段拥堵，从下个星期一（2月14日）起，四个地点公路电子收费（ERP）闸门将在特定时段调高收费一元。

陆路交通管理局今天（2月10日）发文告，宣布完成最新一轮的公路电子收费检讨工作。该局指随着1月1日起更多人往返工作场所，亚逸拉惹快速公路（AYE）及中央快速公路（CTE）部分路段车流量有所提升。

为舒缓交通，当局将从下个星期一起，调高特定路段的公路电子收费。

以下闸门在特定时段的收费上调一元：

AYE过了裕廊镇大会堂往市区方向三个闸门（早上8时至9时30分）

AYE过了北波那维斯达往大士方向（下午6时至7时）

CTE南向路段、布莱德路之后和泛岛快速公路（PIE）支路、转入CTE南向路段的四个闸门（早上9时30分至10时）

CTE北向路段、过了泛岛快速公路（PIE）之后两个闸门（下午5时30分至6时、下午6时30分至7时30分）

随着上述调整，多数ERP闸门仍不收费，即和疫情前29个路段相比，2月14日后仅有7个路段的闸门有收费。

此外，文告指出，当局上个月监测交通情况，发现大部分主干道路，包括中央商业区的车速状态良好，因此这些地区的ERP收费零元保持不变，直到下一次检讨。