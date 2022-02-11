国会特权委员会：毕丹星证词多处矛盾 试图推卸责任

（早报讯）反对党领袖、工人党秘书长毕丹星被国会特权委员会形容为“不诚实”的证人。昨天公布的报告中指出，毕丹星的证词有许多矛盾之处，试图将全部的责任推到盛港集选区前议员辣玉莎身上。

①没有明确指示辣玉莎说出真相

毕丹星称自己发出的信息“非常明确”，辣玉莎应该知道须在去年10月4日的国会上说出真相。这包括在去年8月3日至7日间，催促辣玉莎为她对警方作出的指控提供细节，以及在去年10月1日发电邮提醒工人党议员，在国会发言须有凭有据，否则可能交由特权委员会处理。

报告指，这些都不足以让人信服，身为一名律师及反对党领袖，若毕丹星要辣玉莎说出实情就应该直接告诉她，这是基本常识，可他却没这么做。

②对辣玉莎说“不会加以评判”是要她继续撒谎

去年10月3日国会召开的前一天，毕丹星与辣玉莎见面。当时毕丹星告诉辣玉莎，“我不会对你加以评判”（I will not judge you）。

毕丹星供证时解释，这句话的意思是要辣玉莎为事情负责，而他不会“评判”她。

国会特权委员会认为，这样的说话方式过于“曲折且不直接”。假设辣玉莎听从毕丹星的指示说出真相，就没有什么可评判的；而只有在辣玉莎继续撒谎的情况下，才会谈及是否对她加以评判。

③辣玉莎感谢工人党领导的指导

国会特权委员会首次在报告中披露辣玉莎发给三名工人党领导的一封电邮，内容与毕丹星等人的说法相互矛盾。

去年10月4日，辣玉莎第三度在国会做出不实陈述。三天后的10月7日，她发电邮给毕丹星、党主席林瑞莲和副主席费沙说：“……感谢你们在不加以评判的情况下，聆听我、关怀我，并且指导我渡过这一切。”

报告指：“若毕丹星在10月3日就要辣玉莎说出真相，而她公然违反指示，她不可能还感谢三名工人党领导不加评判地指导她。电邮中隐含的意思是，直到那时她都一直听从他们的建议，听从领导的‘指导’继续说谎。”

④从未询问辣玉莎是否已将性侵遭遇告诉父母

工人党三名领导去年8月已得知辣玉莎在国会撒谎，却一直隐瞒到11月，对此毕丹星解释是为了给辣玉莎时间，将自己的性侵遭遇告诉父母。国会特权委员会认为这种说辞站不住脚，因为毕丹星在这期间从来没有问过辣玉莎是否已经把事情告诉父母。

⑤若毕丹星已明确指示辣玉莎说出真相，为何辣玉莎还发短信向他求助？

去年10月4日，内政部长兼律政部长尚穆根在国会要求辣玉莎透露她陪性侵受害人报案的细节，辣玉莎立即发短信向毕丹星求助，问他该怎么办。

如果毕丹星已经非常明确地指示辣玉莎说出真相，为何辣玉莎还会发短信向他求助？对此毕丹星无法作出合理解释。报告说，要是如毕丹星所言他已经跟辣玉莎说清楚，那他理应立刻问辣玉莎，“既然都已经跟你说清楚了，你还要我告诉你什么？”可是毕丹星并没有这么做。事实上，他接下来都没跟辣玉莎说话，直到当天接近午夜时分。