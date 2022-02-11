（早报讯）本地股市在良好市场情绪的带动下连涨七天，海峡时报指数昨天（2月10日）以3428点作收，全天上升7.96点或0.23％。

美国三大股指全面下挫，纳斯达克指数的跌幅最显著，达2.1％。标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.81％和1.47％。

以下是今天（2月11日）值得关注的股票：

1.大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）今早开市前发布上市以来的第一个业务报告，在去年11月26日至12月底期间，信托每单位派息（DPU）为0.49分，可派发收入和净房地产收入分别报330万元和530万元。整体资产组合的出租率为96.3％，加权平均租约（WALE）7年。

2.先锋医疗产业信托（First REIT）昨天深夜发布2021下半财年和全年业绩。下半财年每单位派息（DPU）从1.85分下挫29.2％至1.31分，可派发收入则上扬41.5％至2122万元。信托指出，派息减少是因为去年2月发行了7亿9106万个单位。

3.星狮集团（Fraser & Neave）截至去年底的2022财年首季净利同比下滑10.9％至4020万元；每股盈利下跌9.7％至2.8分；营收则上升1.6％至5亿零460万元。公司表示，税后净利下跌是因为在上个财年发行1亿元五年债券的融资成本较高。

4.房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）将向东吴中新资本（亚洲）公司发行8000万张非上市和可转让凭单的计划没有获得新交所的批准，因为集资计划缺乏商业理由以及行使价格高过股价。

5.Triyards控股第五次获得法庭再次延长司法管理期六个月至今年8月12日。