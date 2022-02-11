公众今起可票选Youthopia吉祥物

（早报讯）从今天起，公众可投票选出最能代表青年信息网站Youthopia的吉祥物。

全国青年理事会与潮杰公司（Mighty Jaxx）今早（2月11日）10时发起这项投票活动，希望公众尤其是年轻人，能为Youthopia选出最能代表该网站的吉祥物。这也是Youthopia自2020年10月推出以来，首度让公众投票选出吉祥物。

Youthopia是全国青年理事会前年成立的网站，为青年提供就业与培训、心理健康和财务规划等方面的信息。网站自推出以来成绩不俗，平均每月吸引近40万次浏览量。

共有三款吉祥物供公众票选，分别是希望为所有本地人提供清洁能源的Zap，能将想法转化为创新思维的Spark，以及会引导青年在社会中表现优雅和具包容心的Bud。它们都出自潮杰公司设计。

有意投票者，可打开网址youthopia.sg/unbox-your-icon。投票于本月21日结束，历时10天，结果将在3月公布。

全国青年理事会战略宣传组理事长梁展鹏说，希望通过此次活动创造一个年轻人可认同的标志性吉祥物。他也说，上述三款吉祥物的设计皆要反映出Youthopia是一个可激发年轻人好奇心和积极探索、找到激情并培养前瞻性思维的地方。

至于吉祥物的灵感来源，潮杰公司首席概念艺术家沈翠琳说，它们的创造源自全国青年理事会想将Youthopia打造成本地年轻人第一门户网站的愿景。

“每一个吉祥物的设计，都代表着年轻人在新加坡未来建设上所扮演的不同角色，例如拥有技术、创造力和同理心。”