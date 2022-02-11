157人涉骗案逾495起 最年轻仅16岁

（早报讯）警方展开为期两周的全岛执法行动，157人涉及诈欺或当钱骡被调查，最年轻者仅16岁。他们涉及的诈骗案超过495起，总金额逾200万元。

警方今早（2月11日）发表文告说，商业事务局与七大警署的执法人员在1月28日至昨天（2月10日）展开两周的行动，共有97名男子与60名女子因涉嫌参与诈骗，正协助警方调查。他们的年龄介于16岁和71岁之间。

文告说，他们涉及超过495起不同类型的诈骗案，包括网络爱情、电子商务、银行相关的钓鱼信息、技术援助、冒充中国官员或政府人员、投资、求职和贷款骗局等，导致受害人共损失超过200万元。

这157名嫌犯分别在欺诈、洗黑钱、无执照提供付款服务等罪名下接受调查。一旦欺诈罪成，涉案者将面临最长10年的监禁和罚款；一旦洗黑钱罪名成立，将面临最长10年监禁，最高50万元的罚款，或两者兼施。一旦无照提供付款服务罪名成立，将面对不超过三年监禁，罚款不超过12万5000元，或两者兼施。

警方表示，当局严正看待任何涉及诈骗的行为，并会严惩不法之徒。

警方提醒公众，应拒绝将个人的银行账户或手机线借给他人使用，以避免不慎卷入骗案，成为骗子的同伙。这些信息若被他人利用来犯罪，信息的提供者也得承担责任。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都将保密。