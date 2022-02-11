工人党三领导人将参加国会特权委员会报告书辩论

（早报讯）工人党秘书长毕丹星、主席林瑞莲以及副主席费沙下周将在国会参加国会特权委员会报告书辩论，毕丹星和费沙也会配合总检察署的工作，并在对方提告时在法庭为自己辩护。

工人党今天（2月11日）上午发声明，强调该党严正关切委员会对辣玉莎“撒谎门”的报告和建议，并指出反对党议员上一次因他们的政治事务被控以刑事罪是在上个世纪80年代。

国会特权委员会昨天向国会提呈了300多页的报告，建议罚款工人党盛港集选区前议员辣玉莎3万5000元，以及将涉嫌作伪证和引导辣玉莎重复谎言的主导者毕丹星与不配合委员会调查的费沙，交由总检察署展开刑事调查。

毕丹星和费沙都是阿裕尼集选区的议员。工人党说，在两人处理相关事项之际，该党所有议员将继续尽力为选民服务，工人党在其他选区的工作也会继续。

工人党管理的其他选区包括后港区和盛港集选区。该党在上届大选中竞逐失利的东海岸集选区以及马林百列集选区也保持活跃。

声明也说：“工人党1957年成立以来历经磨难，我们感谢几十年来支持我们的所有新加坡人。我们相信，工人党会坚持不懈、坚守使命，继续为建设民主社会做出贡献。”

国会特权委员会去年12月就辣玉莎撒谎一事进行了总计31小时的听证会。所有国会议员昨天收到报告，工人党在声明中透露政府已经提出动议，下周在国会辩论这份报告。根据国会议事规则，辩论最早可以在下周二（2月15日）进行。