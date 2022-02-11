民防部队去年接逾21万通求助电话 紧急事件增13.1%

（早报讯）疫情持续，新加坡民防部队去年接到更多求助电话，单单9月到11月就有6万3000通，比前年同期增长近36%。另外，近2万3000名冠病患者和疑似病患被送医。

民防部队今早（2月11日）在总部召开记者会，公布2021年的全年数据。数据显示，当局去年共接到21万3615起紧急医药求助电话（EMS），平均每天约有585通，比前年增加11.9%，其中紧急情况更是增长了13.1%。

该增长主要来自当局在去年9月到11月接到的6万3000通，其中大量和疫情有关。

在所有接到的紧急电话中，其中近八成与医疗有关，涉及65岁以上的年长人士的情况也达到44.2%。

另外，发生在住家的火患降低了4.2%，涉及非住宅的火患则上涨7.5%。而涉及电动踏板车和电动脚踏车的火患也比前年降低了19.1%，其中有30起发生在住家。

当局去年共进行1万1075次消防检查，并发出1161张防火安全违例单（Notice of Fire Safety Offence）以及2555张火患危险通知书（Fire Hazard Abatement Notice）。

当局自前年9月起也在组屋电子屏幕显示防火视频和相关贴士，提醒公众小心。当局也将和有关部门合作，继续宣传和教导大众如何防火。