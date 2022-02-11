亚洲股市普遍下跌 本地股市逆势上升0.22％

（早报讯）美国通胀升至40年新高，投资者对联邦储备局加息的预期升温，亚洲股市今早（2月11日）普遍下跌，本地股市则逆势上升。

美国1月消费者价格指数（CPI）同比上涨7.5％，高于市场的预期，是自1982年2月以来的最大同比涨幅，再次创下40年来的新高。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数报3435.47点，微起7.47点或0.22％。领涨的有康福德高（ComfortDelGro），领跌的包括丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）。

整体股市交易量6亿2910万股，交易总值5亿9962万元。全场有146只上升股，下跌股有205只。

区域股市方面，深圳、台湾、韩国和菲律宾股市分别下跌0.58％、0.31％、0.3％和1.23％，香港和上海股市则上涨0.06％和0.34％。

投资管理公司GenTrust的埃琳娜·埃尔南德斯（Elena Hernandez）认为，市场还没完全消化美国联邦储备局接下来必须做的事情。圣路易联邦储备银行总裁布拉德（James Bullard）的评论令人震惊和惊讶，特别是提到说要在7月1日前加息100个基点。

个股消息方面，大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）今早开市前发布上市以来的第一个业务报告，在去年11月26日至12月底期间，信托每单位派息（DPU）为0.49分，可派发收入和净房地产收入分别报330万元和530万元。