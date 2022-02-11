确保乘客不淋雨 巴士车长天天带伞上班

暖人心！59岁巴士车长天天带伞上班，让乘客不淋雨。

近日全岛多雨，五天前，一名972号巴士车长经过远东商业中心时，为乘客撑伞，举动被网民拍下，视频网上传开后，网民纷纷赞他暖心。

暖心巴士车长是实佳（59岁，Segar S/O A. Subramaniam），他今早（2月11日）受访时告诉记者，约五年前当上SMRT旗下的巴士车长后，就有带雨伞上班的习惯。他说，未加入公司前，曾看过一名男子上巴士时差点滑倒。“当时，该名男子没带伞，巴士车长也没有准备雨伞，这一幕在我心里留下印象。”

后来，看到巴士公司招聘广告，不久前辞去送货员工作后，实佳于是去应征当车长。

“我开的972号路线会途经市区，因为设计的缘故，巴士没办法靠近车站遮蓬，一旦下雨，乘客就得淋雨。雨势若是太大，实佳到站时都会为乘客撑伞。”

对于公众赞美，实佳笑说，他认为这是分内事。“我们当巴士车长的，都会尽力让乘客旅途愉快。”

曾当送货员摄影师

曾当过送货员，也当过35年摄影师，实佳没想到被人拍。

“我曾当过摄影师，为模特儿，以及婚礼上的新人拍照，热忱逐渐褪去后，就另想出路。”

实佳说，在巴士公司开车，他曾碰到循循善诱的教官，也碰到信任他的上司，让他工作上颇有满足感。“我应该会当巴士车长直到退休吧。”