下周一国会 我国和印尼双边协议将有部长声明

（早报讯）国会下周一复会，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和交通部长易华仁将分别就我国和印度尼西亚开拓合作协议，以及调整新加坡与雅加达飞航情报区范围发表部长声明。

根据今天（2月11日）公布的国会议程，议员提呈的104道询问，有六道针对调整我国和印尼雅加达飞航情报区（Flight Information Region，简称FIR）范围的协定，以及新印双边协议。

李显龙总理是在上个月25日到民丹岛出席新印领导人非正式峰会，与印尼总统佐科共同见证两国代表签署和交换信件，承诺让三项协议同时生效。三项协议是有关调整新加坡与雅加达飞航情报区范围的FIR协定、双边引渡条约，以及防务合作协定与相关的实施协议。

银行钓鱼骗案也引起民众对金融机构网络安全的关注，共有26道提问是针对近期发生的诈骗案。

11岁双胞胎兄弟疑被父亲杀害的命案也敲醒社会警钟，关注特殊需求群体与看护者的支援，七名议员将在国会提出有关询问。

这一轮国会将提呈四项法案一读，包括冠病（临时措施）修正法案，金融服务与市场法案、赌博管制局法案和赌博管制法案。

二读法案则包括经济扩展优待法令（所得税回扣）修正法案、飞机骑劫与保护飞机和国际机场（修正）法案，以及回教法执行（修正）法案。

工人党阿裕尼集选区议员贝理安也将提出动议，以重新思考预防性保健为主题。