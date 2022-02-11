陆军总长吴仕豪下个月卸任 梁振伟将接棒

（早报讯）国防部副常任秘书（科技）梁振伟准将将在3月10日接任陆军总长。

现任陆军总长吴仕豪少将（44岁）会在3月3日卸任。至于他下来的去向，目前待国防部回应。

国防部今天（2月11日）发文告说，此轮调动是武装部队领导层持续更新的过程。

文告提到，吴仕豪出任陆军总长期间，带领陆军完成朝第三代陆军转型的多个重要里程碑，也为陆军奠定基础，向“下一代陆军部队”迈进，以应对未来的保安需求和人力资源挑战。

他也领导了本土防卫特遣队和特别行动特遣部队的重组工作，加强国土保安和反恐能力，同时为陆军未来的作战部队奠定了重要基础，包括将移动部队机动化，以及通过新设立的侦察与突击总部使情报和突击能力相互结合。

冠病疫情期间，除了确保武装部队保持战备能力，也带领武装部队支援国家的抗疫工作。这包括调派多个队伍参与健康监测和接触追踪工作，提供医疗和物流支援，协助居家康复计划和客工宿舍及社区护理设施的管理工作等。

1996年从军的梁振伟（44岁）曾任第一精卫营营长、新加坡第二步兵旅旅长、新加坡陆军第三师师长和三军策划与变革处处长等职。担任三军行动处处长时，职务包括负责武装部队的全国抗疫工作。他也曾是关爱乐龄办事处处长。