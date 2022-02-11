企发局2021年扶持2万2100企业 料为我国经济带来179亿元附加值

（早报讯）在全球经济持续复苏的情况下，新加坡企业发展局（ESG）2021年与2万2100个本地企业合作，协助它们建立新的业务能力，进行创新，以及向海外扩张。这比2020年增加了44％。

这些努力预计将在下来几年为我国经济带来179亿元的附加值，并创造2万3000个熟练技能工作。

企发局今天（2月11日）报告它在2021年所取得的成绩时表示，我国经济前景继续保持谨慎乐观，许多企业已适应经济起伏，如今处于更有利的地位，能进行企业重组、回弹和调整。

企发局说：“步入2022年，不确定因素依然存在。不过新加坡企业已准备好抓紧新加坡和海外市场的新增长机遇。企发局将支持本地企业在经济复苏中抢占先机。”

去年，企业加快了转型进程。在提高生产力和技能提升方面，去年有2万1900个企业参与这类项目，这些项目大多于自动化、工作程序和流程重新设计、以及数码化相关。600个企业也展开创新项目，研发新产品和解决方案，以应对市场需求。

另一方面，去年有160家企业推动国际化方案，许多企业探索进入市场的新平台和渠道。中国和东南亚，特别是越南、马来西亚和印度尼西亚，仍然是企业首要市场。

谈到今年扶持企业重点，企发局表示，它将专注于四个关键领域，以帮助企业抓住增长机会。

首先，它会帮助企业加快国际化和贸易步伐。其次，它会加大协助企业创新和创业力度，帮企业建立竞争力。

企发局也会与企业合作，抓住新领域的增长机会，如可持续和新兴科技。它还会培养和提升具有全球雄心的本地公司。