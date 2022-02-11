亚太股市下跌 银行股力挺海指周五持平

（早报讯）加息预期再度升温致使亚太股市周五（2月11日）普遍下跌，新加坡股市因此横摆作收，海峡时报指数仅微涨0.03％或0.95点，闭市报3428.95点，全周仍涨2.93％。海指能够取得八天连涨应功归银行股。

美国1月消费者价格指数（CPI）的同比上涨7.5％高于市场预期，随着纽约华尔街隔夜股市应声挫跌，亚太市场情绪随之受到影响，除了东京休假以外，悉尼、首尔和上海分别跌1.05％、0.87％和0.66％，香港则微跌0.07％。

华尔街股市的道琼斯指数周四（10日）挫跌1.47％，其股指期货在亚洲时段下跌。分析师指出，美国通货膨胀再次创下40年来的新高，使投资者对联邦储备局加息的预期升温。投资管理公司GenTrust的埃琳娜·埃尔南德斯（Elena Hernandez）认为，市场还没完全消化美国联邦储备局接下来必须做的事情。圣路易联邦储备银行总裁布拉德（James Bullard）的评论令人震惊和惊讶，特别是提到说要在7月1日前加息100个基点。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》采访时说：“美国1月份的通货膨胀率创下40年来的新高，这是拉低区域市场的一个主要因素。然而，在机构对银行股的持续买入支持下，海指仍然保持韧性。”

他表示，看来通货膨胀不再被看作是过渡性的，央行可能更积极加息。“虽然市场波动依然存在，但银行一般都会从加息后更好的利息收益率中受益。所有的目光都集中在新加坡的银行上，它们将在下周开始公布年度业绩。”

加息预期的升温导致海指成份股昨日跌多升少，7只上涨，4只持平，19只下跌。在三只本地银行股上涨的支持下，海指今天坚守阵地。星展集团（DBS）股价劲扬1.09％至37.25元，华侨银行（OCBC）涨0.68％至13.33元，大华银行（UOB）涨0.18％至32.60元。房地产股和房地产投资信托明显下跌。

整体股市交易量减至12亿3000万股，交易总值减至14亿1000万元。全场上升股184只，下跌股255只。

个股消息方面，大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）股价涨1.24％，闭市报0.82元。它今早开市前发布上市以来的第一个业务报告，在去年11月26日至12月底期间，信托每单位派息（DPU）为0.49分，可派发收入和净房地产收入分别报330万元和530万元。

房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）股价跌1.98％至9.9分。新交所已拒绝它发行8000万张非上市和可转让凭单给投资银行Soochow CSSD Capital Markets (Asia)的计划，认为集资计划缺乏商业理由以及行使价格高过股价。

房地产发展商豪利控股（Oxley Holdings）今天股价持平于0.183元。它昨晚透露，集团截至去年底上半年净利同比微增3％至2350万元，营收下跌13％至5亿零640万元。集团上半年每股盈利0.55分，在1月25日时未开账单的合约价值约18亿元，其中15亿元来自新加坡的项目。它的新加坡住宅项目已卖出97％单位，占总发展价值的96％或约47亿元。