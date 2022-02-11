51岁女囚隔14年当回学生 考取佳绩成优秀毕业生

（早报讯）现年51岁的女囚隔14年再当学生，成为首批完成商业服务国家工教局证书课程的囚犯之一。

西蒂（假名）育有三名21岁至26岁的孩子，她在2007年36岁时获取护理文凭，从一名助理护士转为注册护士。她在2018年因毒品罪入狱，去年在监狱官与家人的鼓励下，决定报读由新加坡监狱署、黄丝带新加坡及工艺教育学院共同推出的商业服务国家工教局证书课程（NITEC in Business Services）。

身为全班年纪最大的女学生，西蒂说：“在课程初期，我与同学合作完成小组作业时会因年龄差距产生分歧，但我们从中学习沟通的重要性。通过课程，我对她们有更深入的了解，我们也在磨合的过程中，不断激励彼此。”

西蒂最终考取GPA3.815分（满分为4分）的佳绩，成为本届课程的优秀毕业生之一。“我的丈夫与孩子都为我感到十分开心，我也很欣慰在这段期间能得到他们的信任与鼓励。”

对于未来的升学之路，她说：“我可能会报读理工学院的商科，或报考大学的护理课程，做回一名护士。无论如何，在课程中所学习到的知识对我未来的人生道路有很大的帮助，例如从‘销售技巧与互动’单元所学习的沟通技巧与如何运用Excel。”

西蒂出狱后想成为一名义工，将自己的经历与其他囚犯分享，让他们意识到教育的重要性。

商业服务国家工教局证书课程共有六个单元，包括商务交流、基本数据分析与网络安全、社交媒体营销、客户服务、活动策划与管理，以及销售技巧与互动，上课时间为660小时。

29名囚犯成功完成首届为期一年的课程，其中有17名是来自B5狱所的男囚犯，另12名女囚犯来自A4狱所。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今早（2月11日）受邀担任毕业典礼的主宾。他在线上致辞时说，这个课程有助改善囚犯的就业前景，为他们开启新生活。

“课程将为毕业生在服务领域的职业生涯做准备，零售业和餐饮业是热门的选择，其中包括销售或客户服务工作。至于成绩优异的学生，我希望你们能修读高级国家工教局证书（Higher Nitec）课程或到理工学院深造。”