新航和酷航今年第三季试用可持续航空燃料

（早报讯）今年第三季开始，所有从新加坡起飞的新加坡航空公司和酷航航班将使用混合可持续航空燃料和传统飞机燃料的燃油驱动飞机引擎，为环保尽一份力。

新加坡民航局和新航昨天发联合文告宣布，新航在民航局和淡马锡控股的支持下，决定向埃克森美孚（ExxonMobil）购买125万公升的纯可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF），用于一项试验计划。

芬兰石油公司纳斯特（Neste）将负责供应以上SAF。这个SAF将由用过的食用油和废弃动物脂肪制成。使用前，会在本地的埃克森美孚设施和精炼飞机燃料混合。

到今年7月底，混合SAF可通过樟宜机场现有的燃油输送系统送到机场。所有新航和酷航航班则会从今年第三季开始使用这个混合燃油。

为期一年的试验计划预计能减少约2500公吨的二氧化碳排放量。

民航局、新航和淡马锡控股是在去年11月10日向SAF生产商和燃油供应商征求发展方案计划书，为樟宜机场制定和执行使用混合可持续航空燃料的方案。

新航发言人基于商业敏感性，拒绝透露提呈方案的业者。

发言人也拒绝透露会采用的SAF和飞机燃料比例，但强调，纯SAF的化学和物理特制与传统飞机燃油相似，可以安全与飞机燃油混合，并可作为“即用型燃油”（drop-in fuel）使用，不用改装现有的飞机引擎和机场的燃油供应链。

问及SAF是否会影响飞行安全，新航发言人回应，SAF和传统飞机燃油混合后，混合燃油的品质和性能与传统飞机燃油相若，也符合传统飞机燃油的规格。

航局局长韩国元指出，随着新加坡逐渐重振航空旅游，重建航空枢纽，可持续发展将是民航局下来几年的优先事项。试验计划将验证在本地混合SAF的可行性，并为相关成本、赚回本钱的定价架构，和未来使用SAF的政策考量提供更多参考点。

新航企业策划高级副总裁利文芬说，SAF是重要的去碳化杠杆，也是新航希望在2050年达到零碳排放目标的重要元素。试验计划巩固了集团对去碳化和可持续发展的承诺。

纳斯特再生航空执行副总裁兰格透露，扩展后的新加坡炼制长将在明年初投入运作，到时，公司每年可生产多达100万公吨的SAF给亚太地区和全球市场。

新加坡樟宜机场集团执行副总裁（机场管理）陈来德说，集团致力于把樟宜打造成可持续的航空枢纽，并会和航空公司、业界和政府机构合作，加速SAF在樟宜机场的使用，推展更可持续的航空旅游。