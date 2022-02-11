陈川仁：工人党企图将特委会报告政治化

（早报讯）国会特权委员会针对辣玉莎“撒谎门”的调查结果建立在客观证据的基础之上，这些证据已经公诸于世，针对委员会报告的辩论也会公开进行，在辩论开始前将调查报告政治化的企图是令人遗憾的。

国会议长陈川仁今天（2月11日）晚间发表声明，反驳工人党上午提出的指责。

陈川仁在声明中说，工人党称，国会特权委员会的处分建议与工人党秘书长毕丹星和副主席费沙的政治工作相关，并进一步暗示委员会对两人的处分将影响民主社会的建设。

也是国会特权委员会主席的陈川仁指出，强大的民主制度要求当选者尊重民主机制，特别是国会，并捍卫反伪证与反推诿的相关法律。“国会议员在宣誓后撒谎，然后说这种谎言不应该被处理，或者因为他的身份而凌驾于法律之上，将是对民主的歪曲。”

陈川仁说，国会特权委员会认为工人党秘书长毕丹星以及副主席费沙在听证会上的行为有可能构成刑事罪行，根据工人党领导层提供的证据，委员会确信该党秘书长毕丹星在宣誓下作了伪证，盛港集选区前议员辣玉莎继续维持不实陈述的行为也是在毕丹星的主导下进行的。

另外，工人党副主席费沙多次拒绝回答国会特权委员会的询问，被警告有可能构成藐视国会罪行之后，也仍然不愿意配合。

陈川仁说，国会有权根据这些调查结果，对毕丹星和费沙进行制裁，但委员会决定将这件事转交给总检察署重新调查，如果当局决定提控，两人会有机会在法庭为自己辩护。“这样的程序将给予毕丹星先生和费沙先生最好的机会证明自己的清白。这是民主应该的运作方式。”

他也强调，毕丹星和费沙如果被提控，无论委员会的调查结果如何，都会由法庭做出最后的裁决。