李显龙总理预祝元宵节快乐 吁国人团结面对挑战

（早报讯）下周二（2月15日）是元宵节，李显龙总理以这三年节庆方式的调整为例，描述我国如何学习应对并与冠病共存，借此呼吁国人继续团结一心，面对未来的挑战。

李总理今早（12日）在面簿贴文预祝人们元宵节快乐。他指出，再过几天将迎来疫情之下的第三个元宵节。2020年，正当冠病开始肆虐，人们仍对这个新病毒几乎一无所知时，他如期举行常年的元宵节晚会。去年，元宵节晚会缩小规模，以线上线下方式举行。他与少数出席者面对面交流，其余观众线上参与。今年的元宵节晚会，现场可招待更多人，但仍不能像以往那样捞鱼生。

“这三年的常年元宵节晚会反映了我国的抗疫过程，随着我们对病毒有更多的认识，并有了疫苗，我们学习适应、调整并与病毒共存。

疫情不会是我们唯一面对的大挑战。我早前也谈到我们的外部局势和国内一些重要课题。我们在这场疫情下面对一些黯淡的时刻，不知道未来还有哪些新的危机。但只要我们团结一心，不分语言，种族和宗教，我们将能克服逆境，给所有国人一个更美好的未来。”