卫生部下来着重推广预防性保健 缓和医疗开支增长

（早报讯）卫生部下来将着重推广预防性保健，缓和我国医疗开支增长之余，也确保人民能够通过预防慢性和严重疾病，享有更优质的晚年生活。

卫生部长王乙康今早（2月12日）为兀兰医疗园（Woodlands Health Campus）主持封顶仪式时，谈及我国加大投资在医疗保健设施的重要性。

随着人口老龄化，政府医疗开支过去10年内增加了两倍，预计未来10年还会再翻两倍。

王乙康说，除了提供医疗津贴和提升设施，同样重要的是让人们能在拥有健康时，更好地预防严重慢性疾病。“若我们能够成功做到这点，便能缓和医疗保健开支的增长。”

他指出，预防重病还能让人们在晚年享有更好的生活品质，减轻对家人的负担，整个医疗保健体系也会更具可持续性。

王乙康会在接下来国会就预算案和卫生部开支预算进行辩论时阐述细节。

近期冠病病例虽明显增加 多数人仅出现轻微症状

针对本地近期冠病病例明显上升的趋势，王乙康答复媒体询问时说，目前的病例数字是意料中事，多数人仅出现轻微症状，医疗体系也仍有能力应对。抗疫跨部门工作小组预计不久后会提供更多详情。

2017年动土的兀兰医疗园将从明年底逐步启用，届时会率先推出非紧急专科门诊服务，医院急诊部和住院等其他服务则从后年5月起逐步投入运作。

占地7.66公顷、相当于11个足球场的兀兰医疗园全面启用后，将设有约1000个急症和社区医院床位，以及近400个长期护理设施床位。若有需要，未来可扩充至最多共1800个床位。