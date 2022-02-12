【“撒谎门”事件】王乙康：民主制度须以诚信为基础

（早报讯）我国民主制度须以诚信为基础，而不仅仅是建立在竞争之上，否则即使有很多政党加入激烈辩论，谎言和空头承诺却没有得到纠正，这对人民来说是不利的。

卫生部长王乙康今天（2月12日）在一场活动场边受访时，就工人党和该党秘书长毕丹星针对国会特权委员会报告的声明，发表上述观点。

王乙康说，随着我国民主制度逐渐成熟，会慢慢趋向权力的制衡，社会上也有更多元的声音促进国家政策，这些都是人民行动党希望见到的。

不过，民主制度须建立在诚信的基础上，而不仅仅是单靠竞争。

王乙康形容，如果民主制度缺乏诚信，“有很多党每天你争我夺、唇枪舌剑，谎言也有、信口开河也有，不能够实现的承诺也有，半信半疑的事情也有……每次讲出来没有领袖去阻止，这样的民主制度对新加坡人是不好的。”

他指出，每一个重复、没有得到纠正的谎言，都会渐渐削弱民主制度的基础，有必要加以重视。

身为人民代议士，每名国会议员都有责任维护诚信的基础。王乙康强调，人谁无过，但政治领袖如何挺身而出面对和纠正错误，决定了个人、政党和国会的诚信标准，这是非常重要的。

王乙康：国会特权委员会把事件交给总检察署调查是正确做法

工人党昨天发声明回应国会特权委员会报告时，指行动党议员人数在国会占上风，并提及工人党会继续坚持为新加坡打造更强大的民主社会。毕丹星前天也在面簿贴文说，事件仍存有许多未知数，包括他和工人党副主席费沙会否因此丧失议员资格。

王乙康也说，国会特权委员会把事件交给总检察署调查是正确做法，倘若真的转交法庭审理，行动党议员在国会人数的多少便不成问题。“况且，真金不怕红炉火，如果没有做错事，也不需要担心反对党成员会失去他们的席位。”