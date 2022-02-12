八注平分1941万元多多头奖 10大旺地没送首奖

（早报讯）全岛疯狂下注，原本1600万元起跳的红包多多，头奖昨晚（2月11日）开彩时累积冲破1900万元，由八注平分，每注分得242万余元。

红包多多的中奖号码是9、13、14、16、18和28，额外号码是10。

由于过去两期多多的第一组奖金没人赢得，加上一年一度奖金的1200万元“红包多多”，头奖奖金一开始就从1600万元起跳，掀起了全岛下注热潮。尤其是各大旺地，过去几天都吸引大批公众下注，甚至得排队超过一小时。

大批字迷疯狂下注，最终将奖金推高到1941万6913元。

昨晚共有八注测中首奖，每注分得242万7114元。第一组奖金赢家包括以系统11、系统7，以及iTOTO系统12等方式下注。

10元小奖逾135万份

大奖掀起下注热潮，就连10元小奖都超过135万份。

博彩公司网站显示，测中第七组的10元奖金共135万1914份。

这个数字是去年的近两倍，去年2月26日红包多多开彩时，10元小奖才75万4339份。更早之前，2020年2月7日1200万的红包多多开彩时，小奖则有78万4586份。

10大旺地都没送出首奖

10大旺地如后港61街第685座的“同益发”、福禄寿大厦的Delisia Agency、淡滨尼广场职总平价超市等，这次都没送出首奖。

上述的三个旺地之前分别送出12次、13次，以及11次首奖。