说要重新做人又闹事 “大声婆”第九次入狱

（早报讯）称要“重新做人”，菜市道“大声婆”出狱后又再恶作剧，还对警察吐口水，第九次被送入牢中。

现年49岁的林素玲去年5月4日上午11时45分，在菜市道第36座组屋的露天停车场，将枇杷膏倒在一辆白色轿车上。车主发现后报警，她一见警察就掉头跑回家反锁在屋内，把水桶、砧板、鞋子、瓶子及食物等物品丢出窗外，大闹近三小时后遭逮捕。

去年7月认罪后，她被判坐牢10周。四个月后，去年10月5日晚上7时许，她又没戴口罩，嘴里叼着烟，在菜市道第37座组屋的咖啡店大喊大叫，在公共滋扰的罪名下，于11月5日被判坐牢六周。

她当时曾在庭上承诺，不再喝酒，也会到心理卫生学院接受治疗，还说自己被抓了很多次，已是“第八次来监狱”，她“不想这样了”。

岂料，她刚出狱又食言。

调查揭露，去年11月18日早上10时23分，被告到菜市道第38座组屋打开装着自动体外心脏除颤器（AED）的箱子，把它摔在地上，又不断地打箱子，还乱拉箱子内的电线。

恶作剧还对警吐口水

接下来一小时，她两度回到同一处，继续乱拉箱子内的电线，又脚踢被摔在地上的自动体外心脏除颤器。

直到凌晨12时58分，三名警察将她逮捕，随后将她送往樟宜综合医院。抵达医院后，三名医护人员连同三名警察试图将她双手绑在轮椅上，但她不断挣扎，还对两名警察吐口水。

被告昨日（2月11日）承认一项恶作剧罪行以及两项对公务员动粗，阻碍公务员执行任务，被判坐牢11周。