九间夜店和食肆屡次违规 被吊销执照

（早报讯）本地九间夜店及餐饮场所因屡次违反安全管理措施，被警方吊销公众娱乐场所执照及酒牌。涉事业者也被当局勒令停业10至30天，还可能面对罚款或被提控。

警方今天（2月12日）发文告说，各政府机构在执法期间多次发现涉事业者违规，其中包括未减少员工和食客互动、未确保食客遵守聚会人数限制、允许食客在晚上10时30分之后饮酒，以及提供骰子和纸牌游戏。

这些业者包括位于卡斯加登的MZS家庭卡拉OK和H.O.M.、美芝路的“食尚捞”（Steamov）自助式火锅、媒体圈的Darts Legend和The Idle、马可新路的Haru Bar、达豪施巷d Buzzed酒廊，以及彰德路的Ohms Garden。

有鉴于业者屡劝不听，警方决定发出10至30天的停业令，并援引1958年公共娱乐法令与2015年酒类管制（供应与饮用）法令，分别吊销四张公众娱乐场所执照以及九张酒牌。

根据2020年冠病（临时措施）（管制令）条例，不遵守安全距离措施可坐牢最长六个月，或罚款最多1万元，或两者兼施。

当局将在夜店及餐饮场所进行定期执法展开突击检查，确保业者遵守安全管理措施。警方也提醒公众，应认真对待现有的安全管理措施。