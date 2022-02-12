发布有关国会特委会不实贴文 网站接获更正指示

（早报讯）在社交媒体发表关于国会特权委员会报告书的不实信息，自称是“替代新闻来源”的网站Wake Up, Singapore，接获POFMA更正指示。

Wake Up, Singapore周四（2月10日）在面簿和Instgram贴文称，国会特权委员会并未发现工人党秘书长毕丹星和党副主席费沙撒谎，却建议将两人诉诸刑事程序。

指示防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处发出更正指示的是国会领袖英兰妮。英兰妮也是总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长。

POFMA办事处文告说：“作出虚假陈述的贴文暗示委员会是在没有根据的情况下，将毕丹星和费沙移送总检察署。Wake Up, Singapore的贴文歪曲了委员会的调查结果，在委员会所扮演的正当角色上混淆视听。”

这是我国政府第35次援引POFMA。根据相关法令，接获更正指示的网站须在涉事贴文上注明有关内容包含虚假陈述，并附上政府打假网站Factually的相关澄清文字的链接。

Factually网站资料指出，国会特权委员会明确认定毕丹星、工人党主席林瑞莲和费沙在委员会供证时撒谎，委员会建议将毕丹星交给总检察署调查，是基于这一事实，也就是毕丹星在宣誓下作了伪证；费沙则是因为多次拒绝回答委员会提出的相关问题而面对调查。

委员会10日已经向国会提呈正式报告，建议如何惩处辣玉莎撒谎事件中违例的议员。国会预计最早下周二（15日）针对调查结果和委员会的处分建议展开辩论。

Wake Up, Singapore去年10月曾因在社交媒体上转载歪曲内政部长兼律政部长尚穆根国会发言的内容，错指尚穆根在国会说新加坡没有法治，而被要求更正和道歉。当时接到内政部函件的共有九方。