本届新加坡航空展 料吸引1万3000商客

（早报讯）因为冠病疫情缘故，今年的新加坡航空展预计会吸引1万3000多名商客，比参与上一届活动的3万多人少超过一半。不过主办方强调，参展者来自全球顶尖公司，这次的航空展也提供重要平台，让各界人士共同探讨疫情后的航空局势。

两年一度的航空展将从本月15日至18日于樟宜展览中心举行，只限商展，不向公众开放。除了商客人数削减，本届航空展的参展商也减至约590个参展商，比上一届的930个少约三分之一。

不过新加坡航空展主办方Experia Events执行董事陆泽南在今早（2月13日）的记者会上指出，在现有环境下，这次的参与人数少于往年在预料之中。

“论质量的话，我不会太担心，因为这里聚集了高质量的参展商，全球20大航空公司中有超过七成会参与这次的活动。另也有高质量商客、政府人员、贵宾代表团、军事和商业买家，这里聚集了合适的顶尖业者和决策者等人物，相信进行的对话会一样好，甚至更好。”

多家海内外公司会展出创新科技，包括两大飞机制造商空中客车（Airbus）和波音（Boeing）以及美国飞机引擎制造商普惠（Pratt & Whitney）等。

本届航空展会有八组飞行表演，其中印度空军的轻型战斗机“光辉”将在新加坡航空展上首次亮相，带来精彩绝伦的花式飞行动作。曾在2018年航空展登场的印尼木星飞行表演队则会派出六架战斗机参与特技飞行表演。

飞机爱好者可在15日中午12时30分以及16日至18日的早上11时30分通过go.gov.sg/sa22live或航空展官方面簿页面的线上直播，观赏飞行表演。