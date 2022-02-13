以为好友中多多发贴文道喜 摊贩摆乌龙

1900万多多开彩，摊贩收到友人发来iTOTO的中奖票根，开开心心发面簿公告天下，恭喜朋友中了“红包多多”首奖，岂料近一天后友人才说中奖的另有其人，摊贩大摆乌龙。

红包多多前天（2月11日）开彩，1900多万的头奖由八组人分得，另有42组测中7万7154元的二奖，中奖的人欢天喜地，没中奖的也开心看热闹。

“梁记粿条王”老板梁金义（48岁）昨天（12日）午夜12时左右突然上传一张照片，贴文恭喜他的好朋友中奖。“为你和你的家人开心。发啊。”

梁金义上传面簿的是一份iTOTO系统12彩券，12个号码中六个是前天开彩的中奖号码。iTOTO系统12是将一组系统12快速下注分成28份分注销售，每份分注的投注额为33元。

使用iTOTO系统12下注赢奖的话，中奖奖金必须由28份分注平分，因此这张彩票的拥有者可分得8万6000多元。

昨天下午，梁金义突然撤掉贴文和照片，记者一问之下，他有些不好意思的解释，是自己摆了乌龙，朋友并没有中奖。

梁金义好气又好笑地说：“他（友人）说他没有中，是他拿了别人的彩票给我看，结果我还以为中奖的是他。”

记者联系上他的友人陈先生（52岁，德士司机），他仅表示自己没中奖，但并未透露是哪个朋友中奖。

梁金义受访时说，和朋友有时间与余力时，也会做点善事，免费派送食物给养老院里的长者。“我负责煮，他则会负责送食物。”

陈先生平时行善，朋友也都知道，因此传出他中头奖时，大家都纷纷在面簿留言，说他好人有好报。

警方上传一张有“真字” 的“彩票”，提醒公众防诈。（取自警方面簿）

警方发挥创意，上传一张有“真字”的“彩票”，提醒公众防诈。

“彩票”上写有防诈热线1800-722-6688。

警方日前在面簿贴文说：“我们虽然不能帮你赢得1600万元，但能让你免于被骗1600万元。”

多名网友都留言称赞警方有创意，也有者调侃道：“谢谢。但我连1600元都没有，更何况是1600万。”