社媒账户被指从法国登入 杨莉明接到网络钓鱼电邮

（早报讯）网络钓鱼诈骗愈加频繁，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明最近也接到钓鱼电邮。她借此提醒公众提高警惕并透露将在国会说明当局对打击诈骗案所采取的措施。

杨莉明今天（2月13日）在面簿贴文说，她近期收到一封冒充社交媒体Instagram的电邮，通知她的Instagram账号在法国登入。

她人在新加坡而非法国，因此以为有人盗用她的账号。她仔细阅读电邮后发现，电邮看似真实，但发件人的电邮地址并非来自Instagram或其公司Meta，便意识到这是一封钓鱼诈骗电邮。

“Instagram应用软件有一个功能，允许用户查看Meta是否给我们发过这类的邮件。我快速查看后发现，Meta没有发出这个电邮，所以断定这是个网络钓鱼骗局。”

杨莉明也说，骗子非常了解人类的心理，会利用人们的情感来犯案，像是在这起事件中，骗子了解用户对账户被盗用的恐惧，以及对社交媒体机构的信任和熟悉度。

杨莉明也说，对于全世界，打击诈骗是一场持续的战斗，因此我们需要团结一致。“我们应彼此提醒和通知当局这类的诈骗案件，以防止他人上当受骗。下周我将在国会上发表讲话，讨论当局如何打击诈骗案。”

根据国会议程，银行钓鱼短信骗案是最多议员关注的课题，26道提问围绕案件引发的隐忧，包括金融机构网络安全、银行处理可疑交易并协助受骗客户的程序等。

杨莉明也提醒公众，可向新加坡网络安全局与全国罪案防范理事会了解更多关于网络安全的资讯，并与家人朋友分享这些资讯，以确保网络使用的安全性。