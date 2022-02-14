历来最高 星展全年净利增长44％至68亿元

（早报讯）星展集团（DBS）去年第四季和全年净利皆取得双位数同比增长。第四季增长37％至13亿9000万元，全年增长44％至历来最高的68亿元。

集团今天（2月14日）开市前发布第四季和全年业绩。

集团董事会建议第四季每股配发36分，比之前的派息每股增加3分。派息日预计是4月22日。

如果没有发生不可预见的情况，星展每年的股息将上升到每股1.44元，增加9％。

星展集团执行总裁高博德在业绩文告中说：“我们的贷款强劲增长，以及收费收入取得15％的稳健增长，显示了经济环境正在复苏以及我们广泛的多元化经营。”

贷款增长9％七年来最强劲增幅

集团全年的贷款增长了9％，为七年来最强劲的增幅，收费收入也上升到历来最高纪录。

由于大多数收费活动取得增长，净收费收入增长了15％，达到35亿2000万元。投资产品和银行保险的销售增加，财富管理收费增长了19％，达到历来最高的17亿9000万元。

利率走低的影响虽然得到贷款增长部分抵消，净利息收入仍减少了7％至84亿4000万元。净利息收益率减少17个基点至1.45％。

资产素质则有所改善。不良资产在这一年减少了13％，大部分发生在第四季度，因为客户偿还了两笔重大不良贷款。准备金总额从一年前的30亿7000万元减少到5200万新元。