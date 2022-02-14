（早报讯）本地股市今年来虎虎生威，跑赢区域主要股市，分析师预期虽然短期内面临回调风险，但会在3300点找到强有力支撑。

新加坡海峡时报指数上周五收报3428.95点，全周上涨2.93％，今年来涨幅达9.84％。

东京和首尔股市今早（2月14日）开盘下跌，跌2％和1.34％。

周一值得关注股票：

*星展集团（DBS）去年第四季和全年净利皆取得双位数同比增长。第四季增长37％至13亿9000万元，全年增长44％至历来最高的68亿元。

集团今早开市前公布去年第四季和全年业绩报告。

集团董事会建议第四季每股配发36分，比之前的派息每股增加3分。派息日预计是4月22日。

*新科工程（ST Engineering）和日本贸易和商业投资公司住友商事（Sumitomo Corp）及英国无人机制造商Skyports共组财团，携手在本地推广使用自动化无人机以向停泊处的船舶运送必需品。在为期九个月的试点计划中，财团将与主要客户进行海上无人机送货，目标是建立一个能够承载高达七公斤包裹有效载荷的无人机送货网络。

*翱兰国际（Olam International）与非洲转型和工业化基金达成确定协议，将以1亿8900万美元（2亿5400万新元）脱售合资公司ARISE旗下两家公司剩余股权。

*进军缅甸的祐玛战略（Yoma Strategic）去年第四季营收锐减17.7％至2040万美元（2747万新元），与缅甸经济显著下跌一致。不过集团发布业务报告表示，由于过去12个月采取严格的财务管理措施和高度关注盈利能力和现金周转，因此核心运营息税折摊前盈利（EBITDA）和盈利仍能取得同比增长。