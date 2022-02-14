3月4日起至年底 职总超市百种必需品每周五折扣5％

（早报讯）3月4日起，职总平价超市和霸级超市每个星期五为100种生活必需品提供5％折扣优惠，直到今年底。

这些生活必需品包括米、油、鸡蛋、牛奶、蔬菜、肉，以及洗衣和纸类用品等。这项新的优惠措施将与职总超市现有的其他优惠相辅相成。职总超市周一到五每天都提供不同优惠，所有折扣计划加起来，预计今年将为消费者节省超过1200万元。

Kopitiam和富食客少糖/无糖热饮维持9角钱

此外，从今天起，职总旗下超过80家Kopitiam食阁和富食客（NTUC Foodfare）将为四种热饮，即咖啡乌少糖/无糖，以及茶乌少糖/无糖，削减或维持价格在9角钱，直到今年底。

Kopitiam食阁和富食客也会继续维持早餐配套的价格直到年底。工会会员能继续以1元8角的价格，购买包括咖椰吐司（Kaya Toast）、两个鸡蛋，以及咖啡或茶的早餐配套。非工会会员则能以2元2角或2元5角购买这个早餐配套。

此外，Kopitiam食阁也会扩大属下的禾园（Rice Garden）杂菜饭摊位优惠计划至更多地点，让社区关怀计划下的受益者，以1元5角或1元8角买到两菜一肉的经济菜饭。

职总平价合作社今早（2月14日）发布文告宣布再度启动Stretch Your Dollar计划，通过上述一系列措施帮助本地员工应对生活费上涨。

维持价格助缓生活费上涨压力

职总平价集团总裁谢健平说，尽管面对运输、物价、包装及能源等多方面的价格上涨，以及供应链中断等挑战，集团会通过维持价格，竭尽所能帮助消费者缓解生活费上涨的压力。

谢健平说，针对消费者对物价上涨，以及冠病疫情影响生活及生计等方面的担忧，集团感同身受。“我们在集团的超市、食阁和咖啡店推出这项计划和新措施，目的是要帮助人们进一步节省生活必需品方面的开销。”

职总平价集团曾在2007年和2008年的金融危机期间推出Stretch Your Dollar计划，并曾在2010年至2011年经济放缓期间重启这项计划。