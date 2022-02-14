本地股市周一早盘升0.05％

（早报讯）俄罗斯和乌克兰之间紧张局势等不确定性因素影响投资者情绪，本地股市先跌后升，午盘横摆，微升0.51点或0.01％，海峡时报指数中午报3,429.46点。

30只海指成份股跌多升少，本地银行股逆势上扬，今早（2月14日）开市前公布最新业绩的星展集团（DBS）涨0.46％至37.42元。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）则各升0.18％和0.45％，报32.26元和13.39元。

富瑞金融集团分析师古哈（Krishna Guha）在最新报告中说，虽然星展去年第四季净利比市场和该行的预期低5％，主要因为非利息收入少于预期，但其他营收指标的增长却突出。该季每股派息增9％至36分。

海指早盘最高3433.35点，最低3403.41点。全场成交量6亿8784万股，成交额6亿3178万元，上升股148只，下跌股244只。

亚太主要股市普遍下跌，东京下挫2.18％，香港和首尔各跌1.29％和1.49％。

新加坡银行（Bank of Singapore）投资策略总监李依莱认为，通货膨胀压力相关不确定性、俄乌局势地缘政治风险及发达市场日益鹰派货币政策路径将促使市场继续波动。

他在最新报告中指出，虽然这些不确定性近期可能带来经济逆风和市场波动，但预期趋平的收益率曲线不太可能会发生倒挂或衰退，特别是美国联邦储备局的量化紧缩料将支撑更长期的收益率曲线。